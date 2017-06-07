В гараже найдены артефакты времен ВОВ: подробности ЧП в Калинковичском районе, где мужчина подорвался на мине

Новости Беларуси. ЧП в Гомельской области. Житель Калинковичей подорвался на мине во дворе собственного брата. Эхо войны накануне вечером услышали все жители города – настолько мощным был взрыв. Спустя минуту на месте происшествия были соседи, но помочь мужчине было уже не возможно. От полученных травм он скончался на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:

Прибывшая на место следственно-оперативная группа провела тщательный осмотр места происшествия, были обнаружены и изъяты бензиновая горелка, сантехнический ключ, поврежденное ведро, а также металлические фрагменты, которые, предположительно, являются осколками мины времен Великой Отечественной войны. В рамках проверки назначены судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы.

На месте происшествия до сих пор ведутся следственные действия. Не исключено, что вопросы у следователей будут и к хозяину дома. В гараже найдены гильзы, солдатские каски и другие артефакты времен Великой Отечественной.