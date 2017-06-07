Прямой эфир

В гараже найдены артефакты времен ВОВ: подробности ЧП в Калинковичском районе, где мужчина подорвался на мине

07 июня 2017 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ЧП в Гомельской области. Житель Калинковичей подорвался на мине во дворе собственного брата. Эхо войны накануне вечером услышали все жители города – настолько мощным был взрыв. Спустя минуту на месте происшествия были соседи, но помочь мужчине было уже не возможно. От полученных травм он скончался на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гараже найдены артефакты времен ВОВ: подробности ЧП в Калинковичском районе, где мужчина подорвался на мине-1

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:
Прибывшая на место следственно-оперативная группа провела тщательный осмотр места происшествия, были обнаружены и изъяты бензиновая горелка, сантехнический ключ, поврежденное ведро, а также металлические фрагменты, которые, предположительно, являются осколками мины времен Великой Отечественной войны. В рамках проверки назначены судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы.

На месте происшествия до сих пор ведутся следственные действия. Не исключено, что вопросы у следователей будут и к хозяину дома. В гараже найдены гильзы, солдатские каски и другие артефакты времен Великой Отечественной.

# происшествия # Оружие и боеприпасы # Мария Кривоногова

Другие новости рубрики

Все новости
В Калинковичах мужчина подорвался на мине времен Великой Отечественной войны
07 июня 2017 10:37

В Калинковичах мужчина подорвался на мине времен Великой Отечественной войны

Костел XVIII века сгорел под Островцом
06 июня 2017 15:48

Костел XVIII века сгорел под Островцом

В Лиозно мужчина изнасиловал соседскую девочку, ребенок в больнице
06 июня 2017 13:09

В Лиозно мужчина изнасиловал соседскую девочку, ребенок в больнице