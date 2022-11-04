В Минском районе трактор после ДТП отбросило на встречку – в его ковш врезался легковой автомобиль

Новости Беларуси. В Минском районе в ДТП пострадали двое детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минском районе в ДТП пострадали двое детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
25-летний водитель, двигаясь на автомобиле Volkswagen Passat, на 23-м километре автодороги М5 Минск – Гомель в направлении столицы совершил попутное столкновение с движущимся трактором BELARUS. Им управлял 43-летний водитель.
Технику отбросило на левую полосу движения, по которой двигался автомобиль Volkswagen Polo. Машина столкнулась с ковшом трактора. В ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры автомобиля Volkswagen Polo. Они перевозились без детских кресел. Оба ребенка госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.