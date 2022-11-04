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В Минском районе трактор после ДТП отбросило на встречку – в его ковш врезался легковой автомобиль

04 ноября 2022 15:32
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Новости Беларуси. В Минском районе в ДТП пострадали двое детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Минском районе трактор после ДТП отбросило на встречку – в его ковш врезался легковой автомобиль-1

25-летний водитель, двигаясь на автомобиле Volkswagen Passat, на 23-м километре автодороги М5 Минск – Гомель в направлении столицы совершил попутное столкновение с движущимся трактором BELARUS. Им управлял 43-летний водитель.  

В Минском районе трактор после ДТП отбросило на встречку – в его ковш врезался легковой автомобиль-4

Технику отбросило на левую полосу движения, по которой двигался автомобиль Volkswagen Polo. Машина столкнулась с ковшом трактора. В ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры автомобиля Volkswagen Polo. Они перевозились без детских кресел. Оба ребенка госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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