Украинский беспилотник перехватили гомельские пограничники. Для чего его использовали?

Новости Беларуси. Украинский беспилотник перехватили гомельские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда квадрокоптер направлялся с украинской стороны на нашу территорию, его и заметили стражи границы.

Дрон удалось принудительно посадить. Содержимое обнаруженных на его картах памяти фото- и видеоматериалов свидетельствует, что беспилотник был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки техсредств охраны границы.