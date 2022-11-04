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Украинский беспилотник перехватили гомельские пограничники. Для чего его использовали?

04 ноября 2022 11:05
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Новости Беларуси. Украинский беспилотник перехватили гомельские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда квадрокоптер направлялся с украинской стороны на нашу территорию, его и заметили стражи границы.

Украинский беспилотник перехватили гомельские пограничники. Для чего его использовали?-1

Дрон удалось принудительно посадить. Содержимое обнаруженных на его картах памяти фото- и видеоматериалов свидетельствует, что беспилотник был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки техсредств охраны границы.

Украинский беспилотник перехватили гомельские пограничники. Для чего его использовали?-4

По данному факту проводятся дополнительные проверочные мероприятия, сообщили в Госпогранкомитете.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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