В Добрушском районе продавец одеял ограбила 92-летнего мужчину

По информации УВД Гомельского облисполкома, 1 октября в милицию обратился пенсионер. Он рассказал, что неизвестная женщина похитила у него 3 тысячи белорусских рублей.

По словам мужчины, днем того дня к нему пришла женщина, которая предложила приобрести новые одеяла со специальной скидкой для ветеранов войны. Мужчина согласился и принес все свои сбережения. Продавец увидела стопку денег и сказала, что этого хватит. После она схватила деньги и убежала из дома.

Были опрошены другие жители деревни. Они рассказали, что женщина передвигалась на красных «Жигулях» и предлагала товар. Вскоре местонахождение 42-летней подозреваемой было установлено. Возбуждено уголовное дело.