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В Бресте задержали двух закладчиц психотропов

19 сентября 2022 06:58
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Новости Беларуси. Тенденции не меняются: карьера наркозакладчиц из Бреста оказалась непродолжительной. Девушки успели «проработать» менее месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте задержали двух закладчиц психотропов-1

Оперативники наркоконтроля задержали двух жительниц областного центра 20 и 23 лет. Они работали на интернет-магазин по продаже психотропов. По заданию куратора девушки приобрели полкилограмма особо опасного вещества мефедрона, часть которого разложили по тайникам, но были задержаны с поличным.

В Бресте задержали двух закладчиц психотропов-4

– За что ты задержана?
– За незаконный оборот наркотиков.
– В чем он заключался?
– Я подняла сверток и переложила его в другое место, сфотографировала.

В Бресте задержали двух закладчиц психотропов-7

– За что ты сегодня задержана?
– За распространение наркотических веществ, а именно мефедрона и альфы.

В Бресте задержали двух закладчиц психотропов-10

Ранее парень одной из девушек также был задержан за аналогичные преступления. Следователями дана правовая оценка.

В Бресте задержали двух закладчиц психотропов-13

В отношении фигуранток возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

# Наркотики # происшествия # Лена Мельницкая # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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