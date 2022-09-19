В Бресте задержали двух закладчиц психотропов

Новости Беларуси. Тенденции не меняются: карьера наркозакладчиц из Бреста оказалась непродолжительной. Девушки успели «проработать» менее месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оперативники наркоконтроля задержали двух жительниц областного центра 20 и 23 лет. Они работали на интернет-магазин по продаже психотропов. По заданию куратора девушки приобрели полкилограмма особо опасного вещества мефедрона, часть которого разложили по тайникам, но были задержаны с поличным.

– За что ты задержана?

– За незаконный оборот наркотиков.

– В чем он заключался?

– Я подняла сверток и переложила его в другое место, сфотографировала.

– За что ты сегодня задержана?

– За распространение наркотических веществ, а именно мефедрона и альфы.

Ранее парень одной из девушек также был задержан за аналогичные преступления. Следователями дана правовая оценка.