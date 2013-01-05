В день экзамена студентка БГТУ выбросилась из окна общежития

Новости Беларуси. Студентка 4-го курса Белорусского государственного технологического университета – уроженка Солигорска 1992 года рождения – выбросилась с 12-го этажа общежития, расположенного на улице Белорусской. Трагедия произошла 4 января около полудня. Как сообщает управление Следственного комитета по Минску, выяснение обстоятельств осложнено тем, что девушка была достаточно замкнутой.

Практически все интернет-ресурсы, которые посещала девушка со своего ноутбука, были связаны с учебой. В день самоубийства она должна была сдавать экзамен, но пока нет оснований говорить, что именно с этим связан суицид.

Прояснить ситуацию, возможно, удастся по результатам судмедэкспертизы.