В давке недалеко от Мекки погибли 700 паломников, сотни пострадали

Новости Саудовской Аравии. В давке недалеко от Мекки погибли, по меньшей мере, 300 человек, около 400 пострадали. Трагедия случилась из-за большого скопления паломников в долине Мина. В эти дни на хадж в Саудовскую Аравию прибыли более миллиона человек. Сейчас там работают медики и спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исполнение обрядов хаджа — ежегодного большого паломничества к святым местам в Мекке и ее окрестностях — началось во вторник, 23 сентября. Хадж — один из пяти столпов ислама, который каждый мусульманин должен совершить хотя бы раз в жизни.

Обновлено в 16.30

Число погибших в давке близ Мекки достигло 700 человек, сотни пострадали. Количество жертв постоянно растёт. На месте произошедшего работают более 4 тысяч спасателей и медиков.

Все случилось, когда в долине Мина, расположенной в нескольких километрах от священного для мусульман города Мекка, на молитву по случаю главного мусульманского праздника собрались сотни тысяч паломников из разных стран.

Информации о гражданстве погибших и пострадавших пока не поступало.

Однако известно, что сектор палаточного городка, где и произошло несчастье, был рассчитан на паломников из стран Персидского залива.