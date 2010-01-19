В Чувашии вооруженные хулиганы угнали маршрутку с пассажирами

ЧП произошло в городе Новочебоксарск в Чувашской Республике, говорится на сайте МВД по Чувашии.

Как сказано в сообщении, вечером 16 января возле остановки общественного транспорта мужчины сели в маршрутку, следующую до Новочебоксарска. Все трое находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Уже при въезде в город, один из них неожиданно достал пистолет и, приставив оружие к голове водителя, потребовал немедленно изменить маршрут движения. Водитель подчинился требованию террориста. Остальные 9 пассажиров маршрутки сидели в ожидании развязки. Когда автобус доехал до нужной компании остановки, троица покинула «ГАЗель».

После сообщения от водителя оперативникам удалось задержать подозреваемых по приметам. У одного из них был найден пистолет, оказавшийся пневматическим. Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Угроза убийством», пишет «Газета.Ru».