В центре Лондона разбился вертолет. Погибли 2 человека

Новости Великобритании. ЧП в Лондоне. В центре британской столицы вертолет врезался в строительный кран, затем упал на землю и загорелся. Погибли по меньшей мере 2 человека. Еще 11 пострадали.

Подробности крушения пока неизвестны. Инцидент произошел рано утром. Очевидцы трагедии говорят, что был сильный туман. В условиях плохой видимости пилот мог не заметить кран. В результате вертолет налетел на железную конструкцию и упал с 200-метровой высоты. От удара о землю взорвался.

На месте трагедии работали около сотни пожарных. Несколько улиц и железнодорожная ветка в районе ЧП были перекрыты. На земле повреждено несколько машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.