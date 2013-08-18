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В центре Гомеля провалился тротуар. Из земли хлынул мощный фонтан

18 августа 2013 16:22
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Новости Беларуси. Небольшой, но мощный фонтан хлынул из-под земли в районе Ледового дворца в Гомеле. Вероятная причина тому – прорыв водопроводной трубы. К счастью, никто не пострадал, а некоторые прохожие даже умудрились сфотографироваться на фоне холодного «гейзера».

Как сообщает onliner.by, аттракцион работал недолго, вскоре источник был ликвидирован. На его месте образовался провал глубиной около 2 метров.

Ещё одно происшествие в Гомеле 18 августа закончилось хэппи-эндом. Напомним, на проезжую часть рухнули два столба. Удивительно, но никто не пострадал, хотя, один из них едва не зацепил троллейбус и маршрутку. А также припаркованные машины – столб упал между двумя автомобилями, а второй – лишь задел стоящую легковушку. Как сообщили в МЧС, пострадавших нет, только водители испытали неудобства, ведь, пока мачты убирали с дороги, пришлось ограничить движение (смотрите видео). 

# происшествия # Фотофакт # Водоснабжение

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