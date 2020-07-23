В Бресте задержана пара граффитистов, которая расписывала здания и тротуары

Новости Беларуси. В Бресте задержана пара, которая оставляла надписи на зданиях и тротуарах. Об этом рассказали в МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Бресте задержана пара, которая оставляла надписи на зданиях и тротуарах. Об этом рассказали в МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Установлено, что 22-летний парень и 16-летняя девушка «творили» ночью. Надписи оставлены на пересечении улиц Гоголя и Халтурина. Как сообщают правоохранители, тексты (их зафиксировано около десятка) были направлены на дискредитацию милиционеров и власти.
Дома у жителей областного центра обнаружена анархическая литература. А также баллончики с краской. Кроме того, у парня – марихуана. В отношении его возбуждено уголовное дело. По факту порчи имущества проводится проверка.