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В Бресте задержана пара граффитистов, которая расписывала здания и тротуары

23 июля 2020 15:32
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Новости Беларуси. В Бресте задержана пара, которая оставляла надписи на зданиях и тротуарах. Об этом рассказали в МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте задержана пара граффитистов, которая расписывала здания и тротуары-1

Установлено, что 22-летний парень и 16-летняя девушка «творили» ночью. Надписи оставлены на пересечении улиц Гоголя и Халтурина. Как сообщают правоохранители, тексты (их зафиксировано около десятка) были направлены на дискредитацию милиционеров и власти.   

В Бресте задержана пара граффитистов, которая расписывала здания и тротуары-4

Дома у жителей областного центра обнаружена анархическая литература. А также баллончики с краской. Кроме того, у парня – марихуана. В отношении его возбуждено уголовное дело. По факту порчи имущества проводится проверка. 

# Вандализм и живодерство # происшествия # Фотофакт

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