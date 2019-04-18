В Бресте на строительной площадке столкнулись МАЗ и тепловоз

Новости Беларуси. В Бресте 18 апреля примерно в полдевятого утра столкнулись грузовик и маневровый тепловоз.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, 41-летний местный житель за рулём МАЗа работал на строительной площадке в районе Кобринского путепровода. Через это место проходят ж/д пути.

В определённый момент произошло столкновение грузовика и тепловоза. Автомобиль получил повреждения, никто не пострадал.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ.

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