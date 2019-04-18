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В Бресте на строительной площадке столкнулись МАЗ и тепловоз

18 апреля 2019 08:59
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Новости Беларуси. В Бресте 18 апреля примерно в полдевятого утра столкнулись грузовик и маневровый тепловоз.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, 41-летний местный житель за рулём МАЗа работал на строительной площадке в районе Кобринского путепровода. Через это место проходят ж/д пути.  

В определённый момент произошло столкновение грузовика и тепловоза. Автомобиль получил повреждения, никто не пострадал.  

На месте аварии работают сотрудники ГАИ.  

Весной 2019 года в Слониме поезд протаранил легковушку.  

Водителя машины зажало – подробности здесь.  

# Авария в Бресте # происшествия

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