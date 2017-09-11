В Бресте двое безработных украли у итальянца в ночном клубе 26 тысяч долларов

Новости Беларуси. В Бресте сразу два иностранных гражданина лишились крупной суммы денег за ночь в одном и том же месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Житель Испании недосчитался крупной суммы в 26 тысяч долларов.
Он возвращался из Москвы и сделал остановку в Бресте у друга, а ночью отправился на экскурсию по увеселительным заведениям города. В одном из клубов о себе дал знать алкоголь и южный темперамент. Мужчина ввязался в конфликт и упустил из поля зрения свою туго набитую деньгами барсетку.
Дмитрий Коровяковский, первый заместитель начальника отдела внутренних дел Администрации Ленинского района Бреста, начальник криминальной милиции:
Эти деньги и барсетку похитили двое неработающих – житель Бреста 1983 года рождения и житель деревни Тюхиничи 1986 года рождения. Данные граждане были задержаны брестским погранотрядом на погранпереходе «Песчатка» при въезде с территории Польши в Беларусь.
При них была изъята барсетка, документы потерпевшего, а дома большая часть пропавших денег.
Установить личности похитителей помогли камеры видеонаблюдения ночного клуба. В отношение обоих задержанных возбуждены уголовные дела.