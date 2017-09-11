В Бресте двое безработных украли у итальянца в ночном клубе 26 тысяч долларов

Новости Беларуси. В Бресте сразу два иностранных гражданина лишились крупной суммы денег за ночь в одном и том же месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Испании недосчитался крупной суммы в 26 тысяч долларов.

Он возвращался из Москвы и сделал остановку в Бресте у друга, а ночью отправился на экскурсию по увеселительным заведениям города. В одном из клубов о себе дал знать алкоголь и южный темперамент. Мужчина ввязался в конфликт и упустил из поля зрения свою туго набитую деньгами барсетку.