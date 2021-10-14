В больнице скорой помощи на Кижеватова горела кислородная станция. Огонь повредил запорную арматуру

Новости Беларуси. В больнице скорой помощи на Кижеватова горела кислородная станция. Это случилось около 5:00 в отдельном одноэтажном здании, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В больнице скорой помощи на Кижеватова горела кислородная станция. Это случилось около 5:00 в отдельном одноэтажном здании, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, пострадавших нет. Огнем повреждена запорная арматура. Подача кислорода в отделения больницы была переключена на резервную систему. Причина происшествия устанавливается.
В настоящее время система медицинского газоснабжения в учреждении здравоохранения работает в штатном режиме.