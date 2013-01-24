Прямой эфир

В Боливии с обрыва рухнул пассажирский автобус с пьяным водителем. Погибли более 20 человек, 30 ранены

24 января 2013 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Боливии. В Боливии с обрыва рухнул пассажирский автобус. В результате аварии погибли более 20 человек. Около 30 пассажиров получили ранения.

ЧП произошло на западе страны. По предварительным данным, виновником аварии является водитель автобуса, который был пьян.

Всего в автобусе находилось 55 человек. Некоторые из них до сих пор находятся под грудой металла. На месте работают спасатели. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Это уже вторая крупная авария за неделю в Боливии. В понедельник в реку рухнул другой пассажирский автобус, в результате чего погибли около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Фотофакт # Авария автобуса # Авария в Боливии

Другие новости рубрики

Все новости
Задержан водитель джипа с немецкими номерами, который незаконно пересек белорусскую границу
23 января 2013 18:53

Задержан водитель джипа с немецкими номерами, который незаконно пересек белорусскую границу

23 января 2013 17:23

Константин Меладзе будет содержать двоих детей, мать которых скончалась в ДТП

Под Горками снесли дом без ведома жителей-инвалидов. Людям до сих пор не предложили нормальное жилье
23 января 2013 16:32

Под Горками снесли дом без ведома жителей-инвалидов. Людям до сих пор не предложили нормальное жилье