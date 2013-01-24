В Боливии с обрыва рухнул пассажирский автобус с пьяным водителем. Погибли более 20 человек, 30 ранены

Новости Боливии. В Боливии с обрыва рухнул пассажирский автобус. В результате аварии погибли более 20 человек. Около 30 пассажиров получили ранения.

ЧП произошло на западе страны. По предварительным данным, виновником аварии является водитель автобуса, который был пьян.

Всего в автобусе находилось 55 человек. Некоторые из них до сих пор находятся под грудой металла. На месте работают спасатели. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Это уже вторая крупная авария за неделю в Боливии. В понедельник в реку рухнул другой пассажирский автобус, в результате чего погибли около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.