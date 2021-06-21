В Беларуси растёт число несчастных случаев на воде. Комментарий МВД

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В жаркие дни многие устремляются к воде. В связи с чем спасатели перешли на усиленный контроль за отдыхающими.
К сожалению, вода не прощает ошибок. За минувшую неделю в Беларуси утонули 30 человек, 23 из них – только за прошедшие выходные. В оперативных сводках люди разного возраста. Точные причины всех трагедий установят следователи и эксперты. Вместе с тем наиболее часто к гибели ведет банальная неосторожность.
В ОСВОД напоминают об опасности купания на необорудованных пляжах. Постоянный присмотр должен быть за детьми. И никакого алкоголя.
Дмитрий Курьян, вриод начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
С наступлением жаркой погоды увеличилось число граждан, стремящихся отдохнуть на природе и у водоемов. В связи с этим сотрудники милиции предпринимают усиленные меры по обеспечению личной, имущественной и дорожной безопасности граждан. К курортным зонам приближены дополнительно экипажи ГАИ, увеличено количество патрульных нарядов. Совместно с представителями МЧС и ОСВОД проводятся постоянно рейдовые мероприятия. К сожалению, приходится констатировать, что для многих граждан отдых на берегу, у водоема неразрывно связан с употреблением алкогольных напитков. Только за минувшие выходные сотрудниками милиции было выявлено более 300 подобных нарушений.