В Беларуси растёт число несчастных случаев на воде. Комментарий МВД

В жаркие дни многие устремляются к воде. В связи с чем спасатели перешли на усиленный контроль за отдыхающими.

К сожалению, вода не прощает ошибок. За минувшую неделю в Беларуси утонули 30 человек, 23 из них – только за прошедшие выходные. В оперативных сводках люди разного возраста. Точные причины всех трагедий установят следователи и эксперты. Вместе с тем наиболее часто к гибели ведет банальная неосторожность.