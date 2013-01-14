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В Башкортостане мужчина расстрелял детский сад. В ходе операции по задержанию он был убит

14 января 2013 16:27
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Новости России. В Башкортостане при спецоперации убит мужчина, обстрелявший детский сад. Его личность установлена, мотивы преступления пока не известны. Житель города Салават, сегодня днем из окна своей квартиры открыл огонь по зданию детского сада из охотничьего ружья.

Прибывшая на место ЧП оперативно-следственная группа установила откуда производились выстрелы. Многоэтажное здание было оцеплено, жильцы ближайших домов эвакуированы.

Требование полиции сдаться мужчина проигнорировал. Квартиру решили брать штурмом. В ходе спецоперации правоохранителей он открыл стрельбу и был убит ответным огнем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Перестрелка # Криминал

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