В Барановичском районе на 11-летнего ребёнка упали футбольные ворота

Новости Беларуси. Днём 1 ноября в агрогородке Русино Барановичского района мальчика придавило футбольными воротами.

Как сообщает Следственный комитет, 11-летний ребёнок во время игры запрыгнул на ворота и начал раскачиваться. В результате они упали на школьника.

Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, но спасти жизнь мальчика не удалось. По факту происшествия ведётся проверка.

Летом 2019 года на стройке в Малорите погиб 12-летний ребёнок.