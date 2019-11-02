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В Барановичском районе на 11-летнего ребёнка упали футбольные ворота

02 ноября 2019 07:00
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Новости Беларуси. Днём 1 ноября в агрогородке Русино Барановичского района мальчика придавило футбольными воротами. 

Как сообщает Следственный комитет, 11-летний ребёнок во время игры запрыгнул на ворота и начал раскачиваться. В результате они упали на школьника. 

Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, но спасти жизнь мальчика не удалось. По факту происшествия ведётся проверка. 

Летом 2019 года на стройке в Малорите погиб 12-летний ребёнок.

Школьник копал яму, и его засыпало песком – подробности здесь

# Гибель детей # происшествия

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