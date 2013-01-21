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В Барановичах мужчина забыл в банкомате 2 млн рублей. Их подобрал неизвестный

21 января 2013 14:08
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Новости Беларуси. 2 миллиона рублей из лотка банкомата забыл забрать 50-летний житель Барановичей. За него это сделал неизвестный прохожий, которого теперь разыскивает милиция.

Сергей Дученко, начальник отдела информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома:
Особенность данного банкомата заключается в том, что сначала он выдает карточку, а затем деньги. По всей видимости, мужчина забрал карточку, а деньги забыл. На следующий день он написал заявление в милицию.

Следственным комитетом возбудено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ «Тайное похищение имущества» (кража). Максимальное наказание, предусмотренное согласно статье, – до трех лет лишения свободы.

 

# происшествия # Кража

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