В Барановичах мужчина забыл в банкомате 2 млн рублей. Их подобрал неизвестный

Новости Беларуси. 2 миллиона рублей из лотка банкомата забыл забрать 50-летний житель Барановичей. За него это сделал неизвестный прохожий, которого теперь разыскивает милиция.

Сергей Дученко, начальник отдела информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома:

Особенность данного банкомата заключается в том, что сначала он выдает карточку, а затем деньги. По всей видимости, мужчина забрал карточку, а деньги забыл. На следующий день он написал заявление в милицию.



Следственным комитетом возбудено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ «Тайное похищение имущества» (кража). Максимальное наказание, предусмотренное согласно статье, – до трех лет лишения свободы.



