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Школьник из Волковыска избил мужчину и забрал у него велосипед

22 июля 2019 12:53
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Новости Беларуси. Жителя одной из деревень Волковысского района избила компания молодых людей.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 58-летний мужчина ехал на кладбище, где похоронен его отец. Заехав на возвышение, гражданин захотел немного отдохнуть.

В это время мимо проходили несколько парней. Молодые люди и мужчина вступили в словесный конфликт, после которого ребята ушли, но затем вернулись.

Один из них нанёс несколько ударов велосипедисту, в результате чего гражданин потерял сознание. После этого нападавший забрал велосипед.

Когда мужчина пришёл в себя, он обратился в милицию. Вскоре подозреваемый был задержан. Его личность установлена, это десятиклассник одной из школ Волковысска. Похищенный велосипед изъят.

Летом 2019 года в Гродно мужчина из-за жажды ограбил девушку на улице. 

Потерпевшая обратилась к милиционерам – подробнее здесь.

# Нападение # происшествия

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