В Бобруйске BMW выехал на тротуар и сбил местную жительницу

Новости Беларуси. 15 июля в Бобруйске примерно в полшестого вечера BMW 525 сбил шедшую по тротуару местную жительницу. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, о происшествии на перекрёстке Георгиевского проспекта и улицы Володарского сообщил очевидец.

Фото: Могилёвское ОУМЧС

Прибывшие к месту вызова спасатели выяснили, что 29-летний водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего выехал на тротуар и сбил женщину.

Фото: Могилёвское ОУМЧС

При помощи пневмоподушки подразделения МЧС извлекли из-под автомобиля 50-летнюю пострадавшую. После спасения бобруйчанка была доставлена в реанимацию, пациентка в тяжёлом состоянии.

Фото: Могилёвское ОУМЧС