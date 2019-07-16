В Бобруйске BMW выехал на тротуар и сбил местную жительницу

Новости Беларуси. 15 июля в Бобруйске примерно в полшестого вечера BMW 525 сбил шедшую по тротуару местную жительницу.
По сведениям Могилёвского ОУМЧС, о происшествии на перекрёстке Георгиевского проспекта и улицы Володарского сообщил очевидец.
Новости Беларуси. 15 июля в Бобруйске примерно в полшестого вечера BMW 525 сбил шедшую по тротуару местную жительницу.
По сведениям Могилёвского ОУМЧС, о происшествии на перекрёстке Георгиевского проспекта и улицы Володарского сообщил очевидец.
Фото: Могилёвское ОУМЧС
Прибывшие к месту вызова спасатели выяснили, что 29-летний водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего выехал на тротуар и сбил женщину.
Фото: Могилёвское ОУМЧС
При помощи пневмоподушки подразделения МЧС извлекли из-под автомобиля 50-летнюю пострадавшую. После спасения бобруйчанка была доставлена в реанимацию, пациентка в тяжёлом состоянии.
Фото: Могилёвское ОУМЧС
Автомобиль получил механические повреждения. Находившийся за рулём житель Бобруйска не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
В начале июля в Светлогорском районе произошёл наезд на пешехода.
Мужчина шёл по проезжей части – подробности здесь.