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В Бобруйске BMW выехал на тротуар и сбил местную жительницу

16 июля 2019 06:29
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Новости Беларуси. 15 июля в Бобруйске примерно в полшестого вечера BMW 525 сбил шедшую по тротуару местную жительницу.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, о происшествии на перекрёстке Георгиевского проспекта и улицы Володарского сообщил очевидец.

В Бобруйске BMW выехал на тротуар и сбил местную жительницу-1

Фото: Могилёвское ОУМЧС

Прибывшие к месту вызова спасатели выяснили, что 29-летний водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего выехал на тротуар и сбил женщину.

В Бобруйске BMW выехал на тротуар и сбил местную жительницу-4

Фото: Могилёвское ОУМЧС

При помощи пневмоподушки подразделения МЧС извлекли из-под автомобиля 50-летнюю пострадавшую. После спасения бобруйчанка была доставлена в реанимацию, пациентка в тяжёлом состоянии.

В Бобруйске BMW выехал на тротуар и сбил местную жительницу-7

Фото: Могилёвское ОУМЧС

Автомобиль получил механические повреждения. Находившийся за рулём житель Бобруйска не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

В начале июля в Светлогорском районе произошёл наезд на пешехода.

Мужчина шёл по проезжей части – подробности здесь.

# Авария в Могилевской области # происшествия

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