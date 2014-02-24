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В Афинах недовольные арбитром футбольные фанаты устроили беспорядки

24 февраля 2014 07:00
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Новости Греции. В Афинах недовольные арбитром футбольные фанаты устроили беспорядки. Игра между клубами «Панатинаикос» и «Эрготелис» закончилась вничью 1:1. В результате первый потерял очень важные для него два очка и остался на четвертом месте в турнирной таблице. По мнению тренера команды, арбитр за малейшее нарушение показывал игрокам команды желтые карточки, а нарушения гостей оставлял безнаказанными.

После игры фанаты данного клуба выбежали в смешанную зону поля, выкрикивая лозунги против судьи. С поля их попытались оттеснить полицейские. Однако, чтобы взять ситуацию под контроль, стражам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Погромы фанатов

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