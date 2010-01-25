В аэропорту украли чемпионские коньки Евгения Плющенко

В аэропорту Пулково потеряли багаж тренера Евгения Плющенко Алексея Мишина, в котором лежали коньки, принесшие спортсмену триумфальную победу.

Плющенко остался без коньков по вине сотрудников авиакомпании, перевозившей фигуристов-победителей из Хельсинки в Санкт-Петербург. В пропавшем чемодане тренера Алексея Мишина лежали коньки Евгения Плющенко, в которых тот выиграл чемпионат и должен был выступать на Олимпиаде в Ванкувере.

«Я уже приложил все усилия, чтобы вернуть коньки, – сказал наставник победителя. – Пришлось написать заявление в аэропорту о том, что у меня пропал багаж. Надеюсь, его найдут и вечерним рейсом из Хельсинки передадут в Петербург», – приводит GZT.ru слова Мишина.