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Утечка нескольких миллионов тонн нефти произошла в Израиле в результате аварии на трубопроводе

05 декабря 2014 09:59
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Новости Израиля. Утечка нефти на юге Израиля обернулась экологической катастрофой национального масштаба. По словам специалистов, на ликвидацию ущерба, нанесенного природе, уйдут многие годы.

Накануне вечером на одном их трубопроводов произошла авария, из-за которой разлилось несколько миллионов тонн «черного золота». Нефтяные реки растянулись почти на 20 километров.

В больницы с признаками отравления доставлено более 8 десятков человек.

Нанесен серьезный ущерб и местному заповеднику, где обитают редкие виды животных. В зоне бедствия работают специалисты, которые пытаются предотвратить попадание топлива в реку Иордан.

Под угрозой загрязнения также популярный курорт Эйлат, где 5 декабря должен пройти чемпионат Израиля по триатлону. Однако, несмотря на опасность, велогонка состоится, будет лишь изменен маршрут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Техногенные катастрофы # Экология

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