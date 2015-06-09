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Украине угрожает экологическая катастрофа из-за пожара на нефтебазе

09 июня 2015 11:23
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Новости Украины. Украине угрожает экологическая катастрофа. Специалисты обеспокоены тем, что пожар на нефтебазе в Киевской области может привести к загрязнению природы и заболеванию людей. По словам экологов, из населённых пунктов, которые находятся рядом с местом ЧП, нужно срочно эвакуировать людей.

Тем временем пожарные пытаются остановить распространение огня по территории предприятия. Однако пока спасателям не удаётся справиться со стихией, потому что нет никакой возможности подобраться к очагу возгорания.

Напомним, утром 9 июня на нефтебазе вспыхнул пожар. Там загорелись резервуары с топливом. В огне погиб один человек, еще около десятка пострадали. По факту возгорания заведено уголовное дело, выясняются причины пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Экология

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