Украине угрожает экологическая катастрофа из-за пожара на нефтебазе

Новости Украины. Украине угрожает экологическая катастрофа. Специалисты обеспокоены тем, что пожар на нефтебазе в Киевской области может привести к загрязнению природы и заболеванию людей. По словам экологов, из населённых пунктов, которые находятся рядом с местом ЧП, нужно срочно эвакуировать людей.

Тем временем пожарные пытаются остановить распространение огня по территории предприятия. Однако пока спасателям не удаётся справиться со стихией, потому что нет никакой возможности подобраться к очагу возгорания.

Напомним, утром 9 июня на нефтебазе вспыхнул пожар. Там загорелись резервуары с топливом. В огне погиб один человек, еще около десятка пострадали. По факту возгорания заведено уголовное дело, выясняются причины пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.