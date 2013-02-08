Новости Беларуси. Убийца народного артиста Беларуси Якова Науменко объявлен в розыск. Напомним, вечером 19 августа 2012 года на площади Нахимова в Севастополе произошел конфликт между Яковом Науменко и неустановленным лицом, в результате которого артист получил серьёзные травмы и был доставлен в 1-ю городскую больницу Севастополя. Ночью 26 августа артист скончался в больнице.

Пресс-служба севастопольской милиции:

По данному факту следственным управлением УМВД Украины в Севастополе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство. Граждан, имеющих в распоряжении информацию, представляющую интерес для раскрытия этого преступления и розыску лица, причастного к его совершению, просьба позвонить в милицию. Вознаграждение и анонимность гарантируются.

Год назад Яков Науменко получил звание народного артиста Беларуси. 53-летний Яков Науменко был солистом Государственного оркестра симфонической и эстрадной музыки Беларуси, Национального академического народного оркестра имени Жиновича и художественным руководителем творческого объединения «Белконцерт». Яков Павлович – создатель ансамбля «Бяседа» выступал в ансамбле народной музыки «Свята». Белорусский артист запомнился поклонникам хитами «Бывайце здаровы», «Гуляй, казак», «Надо просто жить» и многими другими.

В 2007 году на фестивале «Славянский базар в Витебске» певец презентовал новую сольную программу «Золотые песни». Так назван и диск народного артиста, в который вошли самые популярные советские композиции 1970-1980-х годов - песни Леонида Утесова, Муслима Магомаева, Валерия Ободзинского, Евгения Мартынова, Владимира Мигули.

Летом 2012 солист Национального академического народного оркестра Беларуси им. Жиновича народный артист Беларуси Яков Науменко с помощью социальных сетей начал собирать и популяризировать белорусские песни. Яков Павлович признавался, что удивлён тем, что на белорусском телевидении нет программ, в которых звучали бы записи белорусских песен прошлых лет. Закачав на свою страничку в социальной сети несколько десятков белорусских композиций, Яков Науменко отмечал интерес публики: люди не только слушали музыкальные композиции, но и присылали заявки.