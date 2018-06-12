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У тары с серной кислотой оторвалось дно. В Орше работник предприятия получил химический ожог

12 июня 2018 15:59
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Новости Беларуси. Работник предприятия в Орше обжег ноги серной кислотой.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Светлану Сахарову. ЧП произошло днем одиннадцатого июня на одном из складов предприятия.

Работник поднимал 20-литровую бутыль с серной кислотой. У тары оторвалось дно, и кислота попала мужчине на ноги.

Пострадавшего доставили в медучреждение, где ему оказали помощь.

Угрозы жизни мужчины нет, он получил химический ожог пяти процентов тела.

Проводится проверка. Назначен ряд экспертиз.

В марте нынешнего года 26-летний рабочий погиб на заводе в Радошковичах (читать далее).

# Несчастный случай # происшествия # Светлана Сахарова

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