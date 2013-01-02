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Тысячи женщин протестуют против насилия в Индии

02 января 2013 14:12
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Новости Индии. Тысячи женщин прошли маршем по улицам  Нью-Дели, требуя прекращения насилия. Волна протестов  началась с громкого случая группового изнасилования молодой женщины прямо в городском автобусе.

ЧП произошло в конце декабря. Позже пострадавшая  скончалась. Нападение вызвало всплеск массового гнева. Многие требуют ужесточить законодательство в области сексуального насилия. Шестерым предъявлены обвинения в убийстве. На данный момент подозреваемые оказались без защиты. Адвокаты отказываются представлять их интересы в суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# происшествия # Криминал # Насилие

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