Три человека погибли при пожаре в Молодечненском районе

Новости Беларуси. Пожар со смертельным исходом и сразу три жертвы. Деревянный жилой дом сгорел в деревне Удранка в Молодечненском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Пожар со смертельным исходом и сразу три жертвы. Деревянный жилой дом сгорел в деревне Удранка в Молодечненском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Спасатели быстро прибыли на место и обнаружили плотное задымление. В доме нашли троих погибших: 84-летнюю хозяйку и ее сына с женой.
Татьяна Белоног, официальный представитель Следственного комитета по Минской области:
С учетом проведенных первоначальных мероприятий, сведений о криминальном характере произошедшего не установлено. Рассматриваются все версии произошедшего. С учетом полученных первоначальных данных предварительная причина возгорания связана с неосторожным обращением с огнем при курении.
Для установления причин происшествия и других обстоятельств проводятся судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.