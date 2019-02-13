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Три человека погибли при пожаре в Молодечненском районе

13 февраля 2019 19:31
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Новости Беларуси. Пожар со смертельным исходом и сразу три жертвы. Деревянный жилой дом сгорел в деревне Удранка в Молодечненском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Три человека погибли при пожаре в Молодечненском районе-1

Спасатели быстро прибыли на место и обнаружили плотное задымление. В доме нашли троих погибших: 84-летнюю хозяйку и ее сына с женой.

Три человека погибли при пожаре в Молодечненском районе-4

Татьяна Белоног, официальный представитель Следственного комитета по Минской области:
С учетом проведенных первоначальных мероприятий, сведений о криминальном характере произошедшего не установлено. Рассматриваются все версии произошедшего. С учетом полученных первоначальных данных предварительная причина возгорания связана с неосторожным обращением с огнем при курении.

Три человека погибли при пожаре в Молодечненском районе-7

Для установления причин происшествия и других обстоятельств проводятся судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

# Пожар в Минской области # происшествия # Татьяна Белоног # Фотофакт

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