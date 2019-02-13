Три человека погибли при пожаре в Молодечненском районе

Новости Беларуси. Пожар со смертельным исходом и сразу три жертвы. Деревянный жилой дом сгорел в деревне Удранка в Молодечненском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Спасатели быстро прибыли на место и обнаружили плотное задымление. В доме нашли троих погибших: 84-летнюю хозяйку и ее сына с женой.

Татьяна Белоног, официальный представитель Следственного комитета по Минской области:

С учетом проведенных первоначальных мероприятий, сведений о криминальном характере произошедшего не установлено. Рассматриваются все версии произошедшего. С учетом полученных первоначальных данных предварительная причина возгорания связана с неосторожным обращением с огнем при курении.