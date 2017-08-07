Трагедия в Орше: мальчик случайно застрелил младшего брата, возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Трагедия в Орше. 13-летний подросток случайно застрелил своего младшего брата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мальчик увидел в руках у старшего брата ружье и попросил его подержать. В результате игры с оружием произошел случайный выстрел и 9-летний ребенок получил ранение. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, однако медикам спасти ребенка не удалось.

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

Следователи незамедлительно выбыли на место происшествия, где осмотрели дом. В ходе осмотра изъяли ружьё и патроны. В настоящее время назначено экспертное исследование, допрашиваются свидетели, очевидцы. Кроме того, в ходе следствия будет установлена законность хранения оружия, боеприпасов в доме.