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Трагедия в Орше: мальчик случайно застрелил младшего брата, возбуждено уголовное дело

07 августа 2017 15:19
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Новости Беларуси. Трагедия в Орше. 13-летний подросток случайно застрелил своего младшего брата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия в Орше: мальчик случайно застрелил младшего брата, возбуждено уголовное дело-1

Мальчик увидел в руках у старшего брата ружье и попросил его подержать. В результате игры с оружием произошел случайный выстрел и 9-летний ребенок получил ранение. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, однако медикам спасти ребенка не удалось.  

Трагедия в Орше: мальчик случайно застрелил младшего брата, возбуждено уголовное дело-3

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:
Следователи незамедлительно выбыли на место происшествия, где осмотрели дом. В ходе осмотра изъяли ружьё и патроны. В настоящее время назначено экспертное исследование, допрашиваются свидетели, очевидцы. Кроме того, в ходе следствия будет установлена законность хранения оружия, боеприпасов в доме.  

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящее время идет проверка обстоятельств случившегося.

# происшествия # Фотофакт # Гибель детей # Светлана Сахарова

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