Трагедия в Минске: один человек погиб из-за обрушения грунта на строительстве здания

Под завалами оказались трое рабочих. Двоих из них удалось спасти еще до приезда служб МЧС. Сейчас они находятся в клиниках столицы. Причина ЧП устанавливается. Предполагается, что обрушение произошло из-за нарушения технологии проведения работ.

Один человек погиб и двое с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Трое рабочих одной столичной стройки стали заложниками песчаной глыбы, свалившейся на них во время работы

Стоны, крики и слезы вместо привычного стука и гула. Невольными зрителями драмы сегодня стали жители домов по улице Хмелевского. Рассмотреть из балконов и окон действующих лиц удалось с трудом. Только вот «скорые помощи», машины МЧС и суета людей в костюмах, а еще разные слухи, разговоры и предположения. И только, когда спасатели извлекли тело при помощи обученных собак, сразу стало понятно — трагедия унесла чью-то жизнь.

Дмитрий Гуд, следователь прокуратуры Московского района Минска:

В котловане проводились работы, потом котлован обрушился, и их завалило. Прокуратурой города Минска проводится проверка по данному факту.

Одного пострадавшего отвезли в областной госпиталь в Боровляны, другого — в больницу скорой помощи столицы.

Александр Кудич, врач-хирург Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

В приемное отделение был доставлен пациент с рабочего места. Травма была получена в результате обрушения грунта. Выявлено, что у него имеется частичное повреждение правой икроножной мышцы. Это повреждение не требует госпитализации, выполнена иммобилизация и пациент направлен на амбулаторное лечение.

Комиссия тщательно изучала завалы, сделали все замеры. Но окончательный вердикт пока не оглашают. Однако, нарушения правил охраны труда, как говорят специалисты, видны не вооруженным глазом.

Сергей Ткачев, начальник Минского городского управления Департамента государственной инспекции труда:

Произошло обрушение грунта. Люди выполняли работы внизу. Для того, чтобы там выполнять работу, нужно было сделать укрепление грунта — в случае обрушения оно бы его задержало. Этого не было сделано.

Чтобы все окончить в срок, здесь работали практически круглосуточно. Но после ЧП на этом объекте все сразу же замерло. Стройку пришлось приостановить.

Андрей Кравчук, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:

Укреплены стены котлована, место ЧП ограждено, запрещен допуск всех посторонних лиц к месту обрушения. Работы выполнялись с использованием кинологической службы МЧС.

Все рабочие, как погибший, так и двое пострадавших — граждане Узбекистана. Разбирательство по факту гибели проводит прокуратура. Предварительная причина случившегося – нарушение технологического регламента при проведении строительных работ. Однако истину и виновных установит следствие.