Трагедия в Брестской области: во время учебно-тренировочного полета разбился мотодельтаплан

При посадке летательный аппарат внезапно упал с высоты около 100 метров. Один пилот погиб на месте, второй через несколько часов скончался в реанимации местной больницы.

Оба пилота имели большой опыт работы на летательных аппаратах. Эти кадры мы снимали год назад. Тогда химотряд дельтопланеристов только начинал свою работу. Но у каждого из них за плечами тысячи часов налета. Ведь все они бывшие военные летчики и техники, вышедшие в отставку. Что стало причиной падения – предстоит выяснить следствию.

Виктор Строк, заместитель Брестского транспортного прокурора:

– Произведен осмотр места происшествия. Взяты пробы топлива на экспертизу. В настоящий момент очень сложно сказать о причинах. Будет устанавливаться технический фактор, человеческий, погодные условия.

Известно, что упавший мотодельтоплан марки «Т-2м» 2008 года выпуска принадлежал «Пружанскому авиахимсервису». Аппарат прошел техничекский осмотр и был полностью исправен. Из максимальных трех тысяч часов налета, он совершил всего 200.

К слову, такие модели широко используются в сельском хозяйстве. С их помощью можно обрабатывать поля в оптимальные сроки, и в труднодоступных местах. При этом расходы топлива будут ниже, чем при пользовании наземной техники.

По факту падения дельтоплана в Пружанском районе транспортная прокуратура проводит проверку. По ее итогам будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела.

Владимир Новиков, Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Брестская область.