Террористическая группировка «Исламское государство» объявила 60 стран своими врагами

Новости Ирака. Террористическая группировка «Исламское государство» составила список стран, которых считает своими врагами. Боевики распространили видео в интернете на английском, русском, французском и турецком языках.

В черном списке 60 стран. Правда, по каким критериям исламисты выбирали, не разъясняется. Возглавляют перечень государства, которые участвуют в операциях против экстремистов. Это Россия, США, Франция и Израиль. А вот почему в список включили Украину, Молдову или Мальту, пока неизвестно.

К более решительным действиям призывают ряд европейских стран. Сегодня вопрос о содействии в борьбе против «Исламского государства» обсуждают в Москве лидеры России и Франции. Призвал расширить участие страны в операциях против террористов и премьер-министр Великобритании. В частности, планируется начать наносить авиаудары по позициям боевиков в Сирии. За идею широкой коалиции выступил и премьер Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.