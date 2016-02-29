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Теракт в Багдаде: более 70 человек погибли, более ста получили серьезные ранения

29 февраля 2016 07:49
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Новости Ирака. Растет число жертв теракта в Багдаде. Не менее 70 человек погибли, еще более ста получили серьезные ранения.

Кровавую атаку устроили два террориста-смертника. Они въехали на территорию рынка на мотоциклах и активировали взрывные устройства. Ответственность за нападение взяли на себя боевики «Исламского государства».

Теракты в иракской столице произошли спустя несколько часов после того, как войскам удалось сорвать несколько атак боевиков. В операции против экстремистов было ликвидировано более десятка террористов, в том числе несколько смертников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Теракт в Ираке

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