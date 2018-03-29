Тело 19-летнего уроженца Курска обнаружили в минском общежитии

Новости Беларуси. 24 марта в минском общежитии обнаружили тело первокурсника из России.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Минску Марину Дранькову, тело 19-летнего парня без видимых признаков криминального характера нашли в закрытой изнутри комнате общежития.

О пропаже человека сообщила девушка, которая не смогла с ним связаться. Сосед погибшего на выходные уехал домой. По словам знакомых, в пятницу вечером они употребляли алкогольные напитки.

Выясняются причина и обстоятельства смерти молодого человека. Расследование продолжается. Погибший родом из Курска Российской Федерации, учился на первом курсе.