Тело 19-летнего уроженца Курска обнаружили в минском общежитии

Новости Беларуси. 24 марта в минском общежитии обнаружили тело первокурсника из России.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Минску Марину Дранькову, тело 19-летнего парня без видимых признаков криминального характера нашли в закрытой изнутри комнате общежития.
О пропаже человека сообщила девушка, которая не смогла с ним связаться. Сосед погибшего на выходные уехал домой. По словам знакомых, в пятницу вечером они употребляли алкогольные напитки.
Выясняются причина и обстоятельства смерти молодого человека. Расследование продолжается. Погибший родом из Курска Российской Федерации, учился на первом курсе.