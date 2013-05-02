Талибы совершили теракт в Афганистане. Погибли 10 человек

Новости Афганистана. Теракт на востоке Афганистана. Полицейский автомобиль наехал на самодельное взрывное устройство. В результате погибли около 10 человек. Ответственность за содеянное взяли на себя представители движения «Талибан».

Отметим, президент страны Хамид Карзай не раз заявлял, что местные экстремисты и США работают сообща - таким образом они пытаются убедить афганский народ, что с уходом войск иностранной коалиции ситуация в стране только ухудшится.

Международные войска должны окончательно покинуть Афганистан к концу 2014 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.