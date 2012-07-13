Новый груз гуманитарной помощи из Беларуси на Кубань может быть отправлен в ближайшее время

Новости России. Новый груз гуманитарной помощи из Беларуси на Кубань может быть отправлен в самое ближайшее время. Об этом шла речь на оперативном совещании в Крымске, где делегация из Минска обсуждала список необходимого для пострадавших регионов Краснодарского края.

Уже доставлена первая гуманитарная помощь из Беларуси. Александр Лукашенко обратил особое внимание на необходимость предварительно выяснить, в чем конкретно нуждаются люди, чтобы эта помощь носила целевой характер и была максимально востребована, отметили в пресс-службе белорусского лидера.

В палаточном городке в Крымске сейчас жизненно необходимы одеяла, питьевая вода, консервы. Все это и привезли белорусские спасатели, забив под завязку грузовой Ил-76.

Жители Крымска:

- Везут всё, от средств гигиены — зубная паста, мыло, хлорные средства, стиральные порошки — до питания: детское питание, мука, хлеб, сахар, вода. Мы очень благодарны, Беларуси в частности и, может быть, даже где-то индивидуально, потому что сами связаны узами побратимства с Могилевом.

Евгений Мельников, депутат Палаты представителей Национального собрания республики Беларусь:

Что касается самого населения, то оно очень благодарно нашей стране, лично президенту. Когда при встрече с людьми мы лично беседовали, и они узнавали, что мы представляем Беларусь, у них сразу менялись лица, появлялись улыбки, благодарили со слезами на глазах за то, что помощь пришла так оперативно, за то, что сам президент нашего государства воспринял это как свою боль.

Крымск больше других городов Кубани пострадал от водной стихии. Львиная доля жертв наводнения приходится на этот населенный пункт. Семиметровая волна вывела из строя энергоснабжение, выгнала тысячи людей на улицу. МЧС до сих пор выкачивают воду с улиц. Власти края говорят, что в ближайшие три-четыре месяца все жители Крымска, утратившие кров, получат новые дома. 150 квартир планируется выделить в военном городке. Еще 800 домов построят до осени на новом, безопасном месте. Но до этого момента все пострадавшие нуждаются во временных жилищах, спальных принадлежностях, одежде, медикаментах.

Александр Ткаченко, первый заместитель министра стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края:

Из братской Беларуси прибыли партия медикаментов, которые позволят вакцинировать людей, обезопасить от распространения заболеваний. Очень оперативно отрегулировали, спасибо ещё раз Беларуси.

С участием белорусской делегации в Крымске прошло оперативное совещание. На нем шла речь о предоставлении пострадавшим регионам России дополнительной помощи от Беларуси.

Александр Шамко, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Мы действительно это восприняли как собственную трагедию. В беде соседи всегда должны быть вместе, а братские народы — тем более. Запланировано обсуждение вопросов дальнейшего оказания помощи, такое поручение дано Президентом Республики Беларусь. И с учётом сегодняшнего совещания и беседы с населением, рассматривается возможность оказания другой адресной помощи. Это может быть как гуманитарный груз, так и возможность оказания помощи строительной техникой.

Новый груз гуманитарной помощи из Беларуси может быть отправлен в самое ближайшее время. Список необходимых вещей уже составлен. Кроме лекарств, постельных принадлежностей и продуктов, речь идет о строительных материалах и технике для восстановительных работ.