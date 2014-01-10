Суд постановил арестовать имущество «Экомедсервиса» на сумму более 1 миллиона долларов по требованию родителей умершей после ринопластики девушки

Новости Беларуси. 9 января в суде Октябрьского района Минска прошло судебное слушание по делу о смерти пациентки «Экомедсервис». Родители Юлии Кубаревой заявили медцентру иск о возмещении морального и материального вреда. Отец погибшей девушки оценил его в 10 миллиардов рублей. Количество обвиняемых по делу остается таким же. Генеральный директор и главный инженер центра привлечены по статье «служебная халатность». А врач-анестезиолог обвиняется в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекших по неосторожности смерть человека. Им грозит от двух до пяти лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому моменту в суде объявлен перерыв. Слушание возобновится 10 января.

Юрий Кубарев, отец Юлии Кубаревой:

Моя цель – чтобы все виновные были названы. Уже степень их вины, сроки суд решит. Я считаю, что вся бригада, которая проводила операцию в тот день, виновна. Чтобы уволились нерадивые бесчеловечные врачи сами или же их уволило руководство из-за боязни ответственности. Если будут названы все виновные, тогда это так и случится.

В марте 23-летняя жительница Гродно Юлия Кубарева после пластической операции в «Экомедсервисе» была доставлена в реанимацию. Спустя месяц она умерла, не приходя в сознание. Следствие выяснило, что девушка во время операции около часа находилась без должной поддержки аппарата искусственного дыхания.

10 января в начале заседания суд постановил приобщить к материалам дела ходатайство потерпевшего и истца по делу Юрия Кубарева, отца погибшей девушки, который требует возместить 5 миллиардов рублей в качестве морального вреда и 10 миллионов рублей в качестве материального вреда. Мать в качестве второго истца потребовала столько же. В ходе судебного заседания мужчина также подал ходатайство о наложении ареста на имущество медицинского центра «Экомедсервис». В итоге суд принял решение наложить арест на имущество «Экомедсервис». Арест будет наложен в пределах суммы, заявленной в гражданском иске родителей Кубаревой, — 10 млрд 20 млн рублей.

В эти минуты в зале суда дает показания врач-анастезиолог. Он частично признал свою вину. И также заявил, что о неисправности аппарата искусственной вентиляции легких ему стало известно уже после операции.