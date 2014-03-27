Студент два часа катался на лодке, запряженной акулой

Новости США. Экстремальная рыбалка во Флориде уже пятый день собирает тысячи просмотров на YouTube.

22-летний студент флоридского университета Адам Фиск два часа катался на лодке, «запряженной» крупной рыбой-молотом.

Молодой человек рыбачил возле Бойнтон-Бич.

В какой-то момент Адам понял, что на его удочку попалось что-то очень крупное. Это оказалась акула, которая протащила лодку Адама около 20 километров.

Адам Фиск:

Я закинул наживку и хотел смотать другую удочку, чтобы леска не спуталась. И только я вытащил ее, как начала «клевать» рыба-молот. Должно быть, она находилась прямо подо мной, а я и не знал. Я нервничал каждый раз, когда натяжение лески ослабевало. Я думал, что рыба движется на меня.

Из двух часов этой «поездки» молодой человек снял на камеру всего пять минут, опасаясь, что в камере сядет батарейка.

Они «путешествовали» два часа, двигаясь, в основном, кругами. В результате Фиск перерезал леску и отпустил акулу на свободу.

Позже Адам загрузил ролик под названием «Одинокого человека на байдарке многие мили тащит за собой 11-футовая акула-молот» на крупнейший сервис. Смотрите видео!

На видео видно, что Фиск опускает камеру в воду таким образом, чтобы зритель мог рассмотреть рыбу.

Как пишет местная газета Orlando Sentinel, к счастью, ни Адам, ни рыба в результате «поездки» не пострадали.