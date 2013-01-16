Стали известны причины убийства 20-летнего таксиста в Витебске

Новости Беларуси. Уголовное дело об убийстве молодого таксиста в Витебске будет передано в прокуратуру в течение месяца. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области Владимир Шалухин.

Преступление имело большой общественный резонанс. Напомним, тело убитого водителя такси с огнестрельным ранением шеи и колото-резаными ранами в машине нашел его коллега 13 сентября на следующий день после преступления. Убитый 20-летний Алексей Краско служил в МЧС, в свободное время подрабатывал водителем. У него были украдены около 600 тысяч рублей, GPS-навигатор и мобильный телефон.

Через несколько дней в Витебске задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 40-летний безработный житель Витебска, ранее судимый за угон автомобиля. В свое время он работал в службе такси. Следователи получили бесспорные доказательства вины этого человека в убийстве молодого таксиста. По словам Владимира Шалухина, обвиняемый признает свою вину частично, отрицая корыстный мотив, и утверждая, что имели место личная неприязнь и случившийся накануне конфликт. Однако проведенное расследование позволяют сделать выводы о корыстном мотиве этого преступления.