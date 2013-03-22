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США опровергли сообщения о применении химического оружия правительством Сирии

22 марта 2013 13:54
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Новости Сирии. Военная разведка США опровергла сообщения о применении химического оружия правительством Сирии. Но США не может подтвердить тот факт, что это было сделано повстанцами. Накануне генсекретарь ООН Пан Ги Мун объявил о начале расследования инцидента по просьбе правительства Сирии.

Химическое оружие использовалось 19 марта при обстреле провинции Алеппо, в результате чего погибли 25 человек. Свыше 100 пострадали. Оппозиция объявила, что это не она, и обвинила правительственные войска в использовании ракеты «Скад» с отравляющими веществами, что стало причиной гибели людей.

В конце 2012 года власти США объявили, что вмешаются в гражданскую войну в Сирии в случае, если правительственные  войска применят химическое оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовые беспорядки # Война в Сирии

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