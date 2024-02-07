Спасатели ликвидировали пожар в минском общежитии

Сотрудники МЧС спасли из горящего общежития в Минске семью с 8-месячным ребенком, двоих детей и еще семь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожарные вывели людей из полыхающего здания и передали их медикам. Некоторым потребовалась госпитализация. Еще до приезда спасателей администрация общежития организовала эвакуацию. 150 человек самостоятельно покинули здание.