Спасатели ликвидировали пожар в минском общежитии

Сотрудники МЧС спасли из горящего общежития в Минске семью с 8-месячным ребенком, двоих детей и еще семь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотрудники МЧС спасли из горящего общежития в Минске семью с 8-месячным ребенком, двоих детей и еще семь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожарные вывели людей из полыхающего здания и передали их медикам. Некоторым потребовалась госпитализация. Еще до приезда спасателей администрация общежития организовала эвакуацию. 150 человек самостоятельно покинули здание.
Пожар вспыхнул в общежитии по улице Кропоткина около 6 утра. Огонь был виден на 9 этаже. К этому моменту возгорание удалось ликвидировать. Причиной его возникновения могло стать короткое замыкание.