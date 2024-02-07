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Спасатели ликвидировали пожар в минском общежитии

07 февраля 2024 08:29
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Сотрудники МЧС спасли из горящего общежития в Минске семью с 8-месячным ребенком, двоих детей и еще семь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели ликвидировали пожар в минском общежитии-1

Пожарные вывели людей из полыхающего здания и передали их медикам. Некоторым потребовалась госпитализация. Еще до приезда спасателей администрация общежития организовала эвакуацию. 150 человек самостоятельно покинули здание.

Спасатели ликвидировали пожар в минском общежитии-4

Пожар вспыхнул в общежитии по улице Кропоткина около 6 утра. Огонь был виден на 9 этаже. К этому моменту возгорание удалось ликвидировать. Причиной его возникновения могло стать короткое замыкание.

# Пожар в Минске # происшествия

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