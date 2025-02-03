В Вашингтоне ликвидируют USAID по решению администрации Трампа

Агентство по международному развитию США, созданное якобы с целью предоставления помощи другим нациям, ликвидируется по решению администрации президента страны. Напомним, с приходом к власти Трамп приказал заморозить почти всю иностранную помощь США на 90 дней, чтобы оценить «эффективность программ и их соответствие внешней политике», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот, кажется, эта оценка дает первые плоды.

Штаб-квартира организации в Вашингтоне неожиданно закрылась. Более 50 госслужащих агентства USAID были отправлены в административный отпуск, что, вероятно, является вежливой формой увольнения. Причина – все те же «сомнительные действия», которые не понравились властям. Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал организацию не иначе как «комком червей» и обвинил USAID в финансировании разработок биологического оружия, в связях с разведкой и оппозицией. Ожидается, что Трамп полностью закроет агентство и передаст его в ведение Госдепартамента.