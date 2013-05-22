Сотрудник минского ЖЭСа готовил в квартире наркотики, мешая соседям

Новости Беларуси. Крупный наркопритон раскрыт в ночь на 22 мая во Фрунзенском районе Минска. Его организовал в служебной квартире работник одного из минских ЖЭСов, ранее судимый за подобное преступление. В течение последних месяцев четырежды в день мужчина изготавливал опий из семян мака и химического растворителя. При этом в квартире находилась его сожительница и ее 7-летняя дочка.

Выявить притон помогли соседи неблагополучной квартиры, которые стали жаловаться на сильный запах ацетона. Задержать злоумышленника удалось с поличным. В квартире обнаружили около 5 литров опия, а также несколько шприцов с веществом, готовым к употреблению. По горячим следам этой же ночью удалось задержать одного из сбытчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили правоохранители, количество подобных опиумных притонов в последнее время растет. Это объясняется доступностью мака и его относительной дешевизной. В настоящее время в Беларуси готовится декрет Президента о государственной монополии на реализацию семян мака.

Виталий Капилевич, начальник отдела наркоконтроля УВД Фрунзенского района Минска:

Со слов самого индивидуального предпринимателя, осуществлял свою деятельность в ночное время, чтобы избежать каких-либо ответственных моментов по задержанию. Обнаружено и изъято более 35 кг семян мака и 40 литровых бутылок растворителя 646, который и используется для изготовления опия из этих же семян мака.