Солдат случайно ударил по голове девочку, подарившую цветы Елизавете II

Новости Великобритании. Британский солдат случайно ударил по голове девочку, которая вручила цветы королеве Елизавете II.

Досадный инцидент произошел во время посещения королевой Кардиффа.

Шестилетняя Мейси Грегори, одетая в национальный уэльский костюм, присела в реверансе перед королевой и передала ей букет цветов.

Королева остановилась, чтобы принять цветы из рук ребенка. Когда Елизавета II уже уходила, солдат, отдавая ей честь, не заметил малышку и ударил ее по голове, неловким движением сбив шляпу.