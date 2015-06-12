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Солдат случайно ударил по голове девочку, подарившую цветы Елизавете II

12 июня 2015 14:24
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Новости Великобритании. Британский солдат случайно ударил по голове девочку, которая вручила цветы королеве Елизавете II.

Досадный инцидент произошел во время посещения королевой Кардиффа.

Шестилетняя Мейси Грегори, одетая в национальный уэльский костюм, присела в реверансе перед королевой и передала ей букет цветов.

Королева остановилась, чтобы принять цветы из рук ребенка. Когда Елизавета II уже уходила, солдат, отдавая ей честь, не заметил малышку и ударил ее по голове, неловким движением сбив шляпу.

Как пишет британская пресса, девочка не пострадала и чувствует себя хорошо.

# происшествия # Курьезы # Елизавета II

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