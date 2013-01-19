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Снегопады в Великобритании: скованы льдом трассы, отменены железнодорожные и авиарейсы

19 января 2013 12:55
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К серьезным транспортным проблемам привела непогода в Британии. Трассы сковало льдом. Сильные снегопады мешают видимости на дорогах. Из-за чего фиксируются массовые ДТП. Автомобили словно попали на ледяные горки.

Не удалось обойтись без проблем и в работе железнодорожного транспорта. На ветках, связывающих разные районы страны с Лондоном, были задержаны или отменены десятки поездов.

Плохие погодные условия сказались на авиаперелетах. За минувшие сутки в стране были отменены более 400 рейсов. Некоторым пассажирам приходится часами ждать вылета прямо в самолетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, многие жители королевства стараются пережить удар стихии с улыбкой. Морозы не сильные, так что британцы у удовольствием выходят на улицы, играют в снежки и лепят снеговиков.

# происшествия # Снегопады # Фотофакт

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