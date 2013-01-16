Снегопады парализовали движение в Европе и спровоцировали многочисленные аварии

Новости Хорватии. Сильные снегопады обрушились на ряд европейских стран, практически парализовав автомобильное сообщение. В Хорватии выпало около 70 сантиметров осадков. В столице Загребе автомобили намертво стали в пробках. Отменены занятия в школах.

Под снегом - 23 провинции теплолюбивой Испании. В Швеции на шоссе в окрестностях Хельсингборга случилось одно из крупнейших ДТП в истории страны. Столкнулись около 100 автомобилей. Погибли 3 человека. Десятки водителей и пассажиров получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.