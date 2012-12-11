Снегопады лишают белорусов водоснабжения, тепла и света. Синоптики предупреждают об усилении осадков

Новости Беларуси. Высота сугробов в стране уже колеблется от 7 до 30 сантиметров. Только в Витебске за сутки выпала половина декадной нормы осадков. И в ближайшие дни снегопады по республике только усилятся.

Это значит, что ситуация на дорогах останется непростой. В том числе и в Минске. Немало проблем метели и обильные осадки доставляют автомобилистам. Огромные пробки заставили многих из них пересесть с личного на общественный транспорт. В усиленном режиме работают дорожные службы. На трассы выведена практически вся снегоуборочная техника. Однако, ситуация на столичных магистралях по-прежнему сложная.

Водитель:

Честно говоря, тяжело ездить, снега много, особенно около Каменной горки. Еле выбралась.

Пассажир авто:

Опоздал, естественно, а как же по-другому. Разве можно было пробраться? Вместо 4, всего 2 колеи.

Водитель:

Очень сложная дорога была, грузовикам особенно трудно ездить. Если загружен, страшно.

В Гомельской области из-за плохой погоды сразу три населенных пункта остались без света и воды. В таких условиях почти 15 тысяч человек провели полтора часа. В настоящее время подача воды полностью восстановлена.

Сложные метеоусловия стали причиной отключения электроснабжения и в пяти деревнях Солигорского района. Сейчас последствия сильного снегопада на этом участке устранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.