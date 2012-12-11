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Снегопады лишают белорусов водоснабжения, тепла и света. Синоптики предупреждают об усилении осадков

11 декабря 2012 13:50
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Новости Беларуси. Высота сугробов в стране уже колеблется от 7 до 30 сантиметров. Только в Витебске за сутки выпала половина декадной нормы осадков. И в ближайшие дни снегопады по республике только усилятся. 

Это значит, что ситуация на дорогах останется непростой. В том числе и в Минске. Немало проблем метели и обильные осадки доставляют автомобилистам. Огромные пробки заставили многих из них пересесть с личного на общественный транспорт. В усиленном режиме работают дорожные службы. На трассы выведена  практически  вся снегоуборочная техника. Однако,  ситуация на  столичных магистралях  по-прежнему сложная. 

Водитель:
Честно говоря, тяжело ездить, снега много, особенно около Каменной горки. Еле выбралась.

Пассажир авто:
Опоздал, естественно, а как же по-другому. Разве можно было пробраться? Вместо 4, всего 2 колеи.

Водитель:
Очень сложная дорога была, грузовикам особенно трудно ездить. Если загружен, страшно.

В Гомельской области из-за плохой погоды сразу три населенных пункта остались без света и воды. В таких условиях почти 15 тысяч человек провели полтора часа. В настоящее время подача воды полностью восстановлена.

Сложные метеоусловия стали причиной отключения электроснабжения и в пяти деревнях Солигорского района. Сейчас последствия сильного снегопада на этом участке устранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Снегопады # Фотофакт

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