Снегопад в Европе: погибли десятки человек, на Балканах снег шел более 30 часов, в Германии – более тысячи ДТП за сутки

Зима в Европу пришла по-настоящему лютая. Жертвами сильных морозов и холодов стали уже несколько десятков человек. Сильнее всех пострадали балканские государства, где снег шел без остановки более 30 часов. В нескольких странах (Хорватии, Сербии, Черногории) удар стихии привел к обрыву проводов и перебоям с электроэнергией.

Не легче и в Западной Европе. Только на дорогах Германии за сутки произошло около тысячи аварий. Участились случаи, когда водители оказывались заблокированы в своих автомобилях. В таких операциях по эвакуации задействованы около тысячи спасателей.

В целях безопасности железнодорожники приостановили движение скоростных поездов на ряде маршрутов во Франции, Бельгии и Нидерландах.

Сложная ситуация и с авиасообщением. Затруднена работа аэропортов в Амстердаме, Франкфурте-на-Майне и Дюссельдорфе. Отменены десятки рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.