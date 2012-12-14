Снегопад в Беларуси: в Гомельской области до сих пор без света остаются 50 населенных пунктов

Новости Беларуси. В Гомельской области продолжают ликвидировать последствия снегопадов. К утру обесточенными оставались 50 населенных пунктов. Деревни и поселки, в которых нет света, находятся в Октябрьском, Житковичском и Петриковском районах. Отсутствует электроэнергия в 6 школах, двух детсадах и на двух молочно-товарных фермах. Обрыв проводов произошел в ночь на среду и четверг из-за налипания снега и падения деревьев.

Пострадавших населенных пунктов было полторы сотни. Восстанавливают линии электропередачи десятки аварийных бригад. Электрикам помогают спасатели и работники лесхозов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.